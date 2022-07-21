Рафаэль Надаль рассказал, чей займётся по окончании карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выразил надежду, что по окончании карьеры ему удастся уделять больше внимания своей академии, которая несколько лет назад открылась на Мальорке.
«Конечно, однажды я перестану быть элитным спортсменом. Но я всегда буду спортсменом, потому что спорт — моя страсть, и я буду заниматься им, пока позволяет моё тело. А ещё я всегда буду связан с академией, проектом, который мы запустили несколько лет назад и который становится всё крупнее и крупнее. Я даже надеюсь тратить на это больше времени, чем теперь. Сейчас-то я продолжаю соревноваться и путешествовать по миру», — приводит слова 36-летнего Надаля Talento a bordo.
Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:
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