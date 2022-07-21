Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль рассказал, чей займётся по окончании карьеры

Рафаэль Надаль рассказал, чей займётся по окончании карьеры
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль выразил надежду, что по окончании карьеры ему удастся уделять больше внимания своей академии, которая несколько лет назад открылась на Мальорке.

«Конечно, однажды я перестану быть элитным спортсменом. Но я всегда буду спортсменом, потому что спорт — моя страсть, и я буду заниматься им, пока позволяет моё тело. А ещё я всегда буду связан с академией, проектом, который мы запустили несколько лет назад и который становится всё крупнее и крупнее. Я даже надеюсь тратить на это больше времени, чем теперь. Сейчас-то я продолжаю соревноваться и путешествовать по миру», — приводит слова 36-летнего Надаля Talento a bordo.

Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол

Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022