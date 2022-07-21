Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Надаль предположил, что будет с теннисом после ухода «Большой тройки»

Рафаэль Надаль предположил, что будет с теннисом после ухода «Большой тройки»
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль предположил, как будут развиваться события, когда он, Роджер Федерер и Новак Джокович уйдут из спорта. Надаля, Федерера и Джоковича, которые в общей сложности завоевали 63 титула «Большого шлема» в одиночном разряде, принято включать в «Большую тройку».

«В теннисе всегда происходила смена поколений. У нас были великие звёзды, которых сменили другие, это нормально.

Возможно, в нашем случае получилось так, что мы здесь уже много лет. Но я убеждён, что те игроки, которые придут нам на смену, останутся и возьмут дело в свои руки», — приводит слова Надаля издание Talento a bordo.

Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол Надаль возвращается «к жизни» после травмы на Уимблдоне. Вместо больничной койки — танцпол

Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022