Рафаэль Надаль предположил, что будет с теннисом после ухода «Большой тройки»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль предположил, как будут развиваться события, когда он, Роджер Федерер и Новак Джокович уйдут из спорта. Надаля, Федерера и Джоковича, которые в общей сложности завоевали 63 титула «Большого шлема» в одиночном разряде, принято включать в «Большую тройку».
«В теннисе всегда происходила смена поколений. У нас были великие звёзды, которых сменили другие, это нормально.
Возможно, в нашем случае получилось так, что мы здесь уже много лет. Но я убеждён, что те игроки, которые придут нам на смену, останутся и возьмут дело в свои руки», — приводит слова Надаля издание Talento a bordo.
Травмированный Рафаэль Надаль зажигательно танцует на вечеринке:
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