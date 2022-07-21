Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), обыграв чешку Барбару Крейчикову.
Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Анастасии Потаповой ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Барбара Крейчикова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале турнира россиянка встретится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и немкой Андреа Петкович. Встреча соперниц состоится сегодня, 21 июля.
Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался 17 июля, а завершится 23 июля.
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