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Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге

Анастасия Потапова вышла в полуфинал турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Гамбурге (Германия), обыграв чешку Барбару Крейчикову.

Потапова одержала победу со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. На счету Анастасии Потаповой ни одного эйса, три двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из 11. Барбара Крейчикова ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале турнира россиянка встретится с победительницей матча между эстонкой Анетт Контавейт и немкой Андреа Петкович. Встреча соперниц состоится сегодня, 21 июля.

Призовой фонд турнира составил € 203 024. Турнир начался 17 июля, а завершится 23 июля.

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