Доминик Тим обыграл аргентинца Дельбониса и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
Поделиться
Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария), обыграв в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.
274-я ракетка мира Тим три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четрёх.
Следующим соперником Тима станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-е место в рейтинге ATP) и представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом (115-е место в рейтинге ATP). Призовой фонд соревнований составляет более € 530 тыс.
Комментарии
- 21 июля 2022
-
14:34
-
14:05
-
13:59
-
13:31
-
13:11
-
13:01
-
12:23
-
11:02
-
10:23
-
08:49
-
08:07
-
07:37
-
02:39
-
01:01
- 20 июля 2022
-
20:57
-
20:38
-
19:11
-
18:33
-
17:05
-
16:43
-
16:11
-
16:06
-
16:02
-
15:52
-
15:26
-
14:30
-
13:56
-
13:47
-
13:20
-
13:11
-
12:59
-
12:32
-
11:35
-
11:10
-
10:33
Партнерский контент