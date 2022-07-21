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Доминик Тим обыграл аргентинца Дельбониса и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Доминик Тим обыграл аргентинца Дельбониса и вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде
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Австрийский теннисист Доминик Тим вышел в четвертьфинал турнира ATP-250 в Гштааде (Швейцария), обыграв в двух сетах аргентинца Федерико Дельбониса. Матч завершился со счётом 7:6 (8:6), 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 57 минут.

274-я ракетка мира Тим три раза подал навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из пяти. Его оппонент, занимающий 125-е место в рейтинге ATP, сделал три эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четрёх.

Следующим соперником Тима станет победитель матча между испанцем Роберто Баутиста-Агутом (19-е место в рейтинге ATP) и представителем Перу Хуаном Пабло Варильясом (115-е место в рейтинге ATP). Призовой фонд соревнований составляет более € 530 тыс.

Гштаад. 2-й круг
21 июля 2022, четверг. 11:40 МСК
Доминик Тим
274
Австрия
Доминик Тим
Д. Тим
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 8 		6  
6 6 		3  
         
Федерико Дельбонис
125
Аргентина
Федерико Дельбонис
Ф. Дельбонис
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