Аслан Карацев одержал волевую победу над 113-й ракеткой мира и вышел в 1/4 финала Гамбурга

37-я ракетка мира, российский теннисист Аслан Карацев одержал волевую победу в матче второго круга грунтового турнира в Гамбурге (Германия), в котором его соперником был 113-й номер рейтинга ATP Даниэль-Элаи Галан из Венесуэлы. Карацев проиграл первый сет, но выиграл следующие две партии и победил со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 58 минут.

Карацев сделал шесть эйсов и совершил шесть двойных ошибок. Россиянин реализовал три брейк-пойнта из пяти (60%). У Галана один эйс, ни одной ошибки на подаче и два использованных брейк-пойнта из трёх (67%).

В четвертьфинале турнира в Гамбурге Аслан Карацев сыграет либо с россиянином Андреем Рублёвым, либо с аргентинцем Франсиско Серундоло. Матч Рублёв — Серундоло также состоится сегодня, 21 июля.