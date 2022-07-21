«Это безумие». Джон Макинрой призвал пустить непривитого Новака Джоковича на US Open

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой призвал сделать так, чтобы 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович, не желающий прививаться, получил разрешение на въезд в страну и сыграл на US Open. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.
«Надо найти способ дать Новаку сыграть на US Open. Как он может не сыграть? Он только что выиграл Уимблдон, он великий чемпион и должен участвовать в Открытом чемпионате США. Я не согласен с его решением не прививаться, но уважаю его. Он один из самых подтянутых парней в мире. За всем, что он вкладывает в своё тело, он внимательно следит.
Сейчас выходит, что из-за своего выбора он не может играть на Открытом чемпионате США. Его уже депортировали из Австралии по этой же причине — и вот опять. Я надеюсь, что кто-то найдёт способ разобраться в этом. Это безумие, что по состоянию на данный момент Новак пропускает Открытый чемпионат США», — приводит слова Макинроя Tennis 365.
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