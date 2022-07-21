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Ольховский прокомментировал волевую победу и выход Карацева в 1/4 турнира в Гамбурге

Ольховский прокомментировал волевую победу и выход Карацева в 1/4 турнира в Гамбурге
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Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал волевую победу и выход 37-й ракетки мира Аслана Карацева в четвертьфинал грунтового турнира в Гамбурге.

«Надеюсь, что Аслан будет набирать форму, и к нему вернётся та игра, которую он немного потерял: уверенность — в первую очередь.

Российский четвертьфинал? Почему бы и нет. Серундоло уверен сейчас, хорошо играет. Но многое будет зависеть от того, как Андрей Рублёв будет играть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Карацев одержал победу над Даниэлем-Элаи Галаном из Венесуэлы со счётом 3:6, 6:3, 6:4. В четвертьфинале турнира россиянин сыграет либо с соотечественником Андреем Рублёвым, либо с аргентинцем Франсиско Серундоло.

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