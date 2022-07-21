Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге

Российского теннисиста Карена Хачанова ограбили на турнире в Гамбурге, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на свой источник в Германии.

«Номер Карена обчистили грабители, вытащили всё даже из сейфа. Сейчас специальные службы принимают меры по идентификации грабителей», — сообщил источник.



Cегодня, 21 июля, в 17:00 мск Карен Хачанов, занимающий 26-е место в рейтинге ATP, должен сыграть в матче второго круга соревнований с итальянцем Фабио Фоньини (61-е место в рейтинге ATP).

В матче первого круга представитель России обыграл немца Ян-Леннарда Штруффа (122-е место в рейтинге ATP). Матч завершился со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:2).

Призовой фонд турнира в Гамбурге превышает € 1,7 млн. Помимо Хачанова, в нём участвуют ещё два россиянина: Аслан Карацев и Андрей Рублёв.