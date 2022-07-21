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Ещё один американский политик поддержал Джоковича, которого могут не пустить на US Open

Ещё один американский политик поддержал Джоковича, которого могут не пустить на US Open
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Член Конгресса США Клаудия Тенни высказалась о ситуации с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» Новаком Джоковичем, которого из-за его нежелания прививаться могут не пустить на US Open. В настоящее время иностранцы, которые не прививались от коронавируса, не имеют права въезжать в США.

Ранее Джоковича поддержали член сената Техаса Дрю Спрингер и бывший глава Национальной разведки Ричард Гренелл.

«Это абсолютно отвратительно. Новак Джокович является лучшим теннисистом в мире, выступающим на ультраэлитном уровне, но не может участвовать в главном спортивном мероприятии в США из-за политики», — написала Тенни на своей странице в социальной сети «Твиттер».

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