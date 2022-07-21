Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рублёв уступил Серундоло и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге

Рублёв уступил Серундоло и не смог выйти в четвертьфинал турнира в Гамбурге
Комментарии

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире ATP-500 в Гамбурге (Германия). Россиянин в матче второго круга уступил аргентинцу Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 33 минуты. 8-я ракетка мира Рублёв выполнил две подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из семи. 30-я ракетка мира Серундоло дважды подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал пять брейк-пойнтов из 12.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло.

Следующим соперником Серундоло станет ещё один россиянин Аслан Карацев. Он в матче второго круга обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии.

Гамбург (м). 2-й круг
21 июля 2022, четверг. 15:40 МСК
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Андрей Рублёв
8
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
У Рублёва сдали нервы — он схватил судью на вышке! Российского четвертьфинала не будет У Рублёва сдали нервы — он схватил судью на вышке! Российского четвертьфинала не будет
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022