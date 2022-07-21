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Рублёв оскорблял судью во время матча с Серундоло, а затем укусил мяч

Рублёв оскорблял судью во время матча с Серундоло, а затем укусил мяч
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Российский теннисист Андрей Рублёв во время матча второго круга турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия) с аргентинцем Франсиско Серундоло дал волю эмоциям. Россиянин потерпел поражение со счётом 4:6, 2:6. По ходу встречи Рублёв оскорблял судью.

После одного из розыгрышей назвал судью тупым. В дальнейшем россиянин попытался саркастически пожать руку судье и получил предупреждение за неспортивное поведение. Оно стало для Андрея вторым, его оштрафовали на очко.

После этого Рублёв вызвал супервайзера и сказал ему, что не делал ничего из перечисленного. Также россиянин в одном из эпизодов замахнулся, чтобы выбить мяч на трибуны. Но в итоге он вовремя остановился и избежал штрафа на гейм. Впрочем, свою злость Андрей выместил на мяче. Россиянин немного погрыз мяч.

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