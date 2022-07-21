Янчук: Рублёв должен был проходить Серундоло. Форма Андрея оставляет желать лучшего

Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия) с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.
«Согласен с тем, что Рублёв должен был проходить аргентинца. Мне кажется, что он просто не готов к игре на земле и вообще растерял свою форму, которая оставляет желать лучшего. При игре на земле надо побегать, потрудиться, это вам не хард и не трава. В этой позиционной, изнурительной борьбе Рублёв просто оказался не готов показать свой лучший результат. Грунтовое покрытие — это не его коронное покрытие. Его коронный удар справа отнимает у него много сил, энергии, и, чтобы выдержать затяжной, темповый розыгрыш, конечно, нужно быть в другой, лучшей форме», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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