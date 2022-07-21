В ФТР назвали причину поражения Рублёва во втором круге турнира в Гамбурге

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко прокомментировал поражение россиянина Андрея Рублёва в матче второго круга турнира ATP-500 в Гамбурге (Германия) с аргентинцем Франсиско Серундоло. Встреча закончилась со счётом 6:4, 6:2.



«Своя подача явно подвела Андрея в этом матче. Да и в целом это был не его день. Другое дело, что аргентинец сейчас на подъёме после победы в Бостаде и очень уверенно выглядит на земле», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.



«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Андрей Рублёв — Франсиско Серундоло.



Следующим соперником Серундоло станет ещё один россиянин Аслан Карацев. Он в матче второго круга обыграл Даниэля-Элаи Галана из Колумбии.

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