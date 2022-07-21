Рублёв и Хачанов снялись с матча 1/4 финала парного турнира в Гамбурге

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов решили отказаться от выступления в парном турнире в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала соревнований они должны были сыграть с Марселем Гранольерсом (Испания) и Орасио Себальосом (Аргентина). Но российские теннисисты отказались играть. Причина снятия Рублёва и Хачанова не называется.



Хачанов и Рублёв начали путь на турнире с 1/8 финала. Там они обыграли итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Болелли. Матч закончился со счётом 4:6, 6:1, [10:8].



Хачанов сегодня, 21 июля, в одиночном разряде вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге. Он обыграл Фоньини со счётом 6:3, 7:5. В свою очередь, Рублёв в матче второго круга уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 2:6.