Рублёв и Хачанов снялись с матча 1/4 финала парного турнира в Гамбурге
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Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов решили отказаться от выступления в парном турнире в Гамбурге (Германия). В 1/4 финала соревнований они должны были сыграть с Марселем Гранольерсом (Испания) и Орасио Себальосом (Аргентина). Но российские теннисисты отказались играть. Причина снятия Рублёва и Хачанова не называется.
Хачанов и Рублёв начали путь на турнире с 1/8 финала. Там они обыграли итальянцев Фабио Фоньини и Симоне Болелли. Матч закончился со счётом 4:6, 6:1, [10:8].
Хачанов сегодня, 21 июля, в одиночном разряде вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге. Он обыграл Фоньини со счётом 6:3, 7:5. В свою очередь, Рублёв в матче второго круга уступил аргентинцу Франсиско Серундоло со счётом 4:6, 2:6.
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