Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Путинцева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Палермо

Путинцева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Палермо
Комментарии

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Палермо (Италия). Представительница Казахстана уступила в матче 2-го круга турнира Диан Парри из Франции. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.

Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Путинцева, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Парри, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.

Следующей соперницей Парри станет Ирина Бегу из Румынии. Она в матче второго круга обыграла француженку Осеан Доден (1:6, 6:2, 6:4). Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.

Палермо. 2-й круг
21 июля 2022, четверг. 18:50 МСК
Диан Парри
86
Франция
Диан Парри
Д. Парри
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022