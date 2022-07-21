Путинцева не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Палермо
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA-250 в Палермо (Италия). Представительница Казахстана уступила в матче 2-го круга турнира Диан Парри из Франции. Встреча закончилась со счётом 6:3, 6:4.
Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Путинцева, занимающая 39-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, трижды ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из четырёх. Парри, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, сделала три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти.
Следующей соперницей Парри станет Ирина Бегу из Румынии. Она в матче второго круга обыграла француженку Осеан Доден (1:6, 6:2, 6:4). Призовой фонд турнира превышает € 200 тыс.
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