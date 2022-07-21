Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл итальянца Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:5.



«Я очень доволен этой победой. Матч получился напряжённым, очень тяжёлым, но мне удалось всё преодолеть. Было два дня перерыва между матчами, и это не очень хорошо. Я бы предпочёл играть каждый день или через день.



Тем не менее я подготовился, сегодня хорошо сыграл с начала и до конца. Я был предельно сосредоточен, всё получалось. Мне хочется продолжать в том же духе», — сказал Хачанов после матча.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча Карен Хачанов — Фабио Фоньини.



Следующим соперником Хачанова станет победитель матча Карлос Алькарас (Испания) — Филип Краинович (Сербия). Призовой фонд соревнований превышает € 1,7 млн.