Серундоло прокомментировал победу в матче с Рублёвым на турнире в Гамбурге

Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал об эмоциях от выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Следующим соперником Серундоло станет россиянин Аслан Карацев.



«Я провёл ещё один отличный матч, здорово себя чувствовал, было уютно. Я неплохо играл в первых трёх геймах, но соперник почти не ошибался, был очень стабилен. А затем я сумел найти свою игру и провёл невероятный матч.



Сейчас чувствую себя нереально. Здорово испытывать такую уверенность в себе. Я доволен своей игрой и тем, как был настроен. Не было моментов, чтобы я выключался», — сказал Серундоло после матча.

Отметим, что Рублёв во время матча оскорблял судью и был оштрафован.