Серундоло прокомментировал победу в матче с Рублёвым на турнире в Гамбурге
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Аргентинский теннисист Франсиско Серундоло рассказал об эмоциях от выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл россиянина Андрея Рублёва со счётом 6:4, 6:2. Следующим соперником Серундоло станет россиянин Аслан Карацев.
«Я провёл ещё один отличный матч, здорово себя чувствовал, было уютно. Я неплохо играл в первых трёх геймах, но соперник почти не ошибался, был очень стабилен. А затем я сумел найти свою игру и провёл невероятный матч.
Сейчас чувствую себя нереально. Здорово испытывать такую уверенность в себе. Я доволен своей игрой и тем, как был настроен. Не было моментов, чтобы я выключался», — сказал Серундоло после матча.
Отметим, что Рублёв во время матча оскорблял судью и был оштрафован.
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