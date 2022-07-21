Хачанов сыграет с Алькарасом в четвертьфинале турнира в Гамбурге

Испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира в Гамбурге (Германия). В матче второго круга он обыграл Филипа Краиновича из Сербии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3.



Продолжительность матча составила 1 час 54 минуты. Первый номер посева турнира Алькарас выполнил три подачи навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. 43-я ракетка мира Краинович ни разу не подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из трёх.



В матче 1/4 финала турнира Алькарас сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Ранее он обыграл итальянца Фабио Фоньини.

Призовой фонд грунтовых соревнований в Гамбурге составляет более € 1,7 млн.