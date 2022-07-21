Хачанов: много работаю, чтобы вернуться в топ-10

Российский теннисист Карен Хачанов рассказал о целях на нынешний сезон. Он признался, что хочет вернуться в топ-10 мирового рейтинга. Об этом Хачанов сообщил после выхода в четвертьфинал турнира в Гамбурге.



«В прошлом году мы вместе с моей командой поставили высокие цели. Я много работаю, чтобы снова оказаться в топ-10 мирового рейтинга. Думаю, что я играю всё стабильнее.



Мне хочется проходить как можно дальше, хочу больше побеждать. Моя цель — выигрывать трофеи и вернуться в топ-10», — сказал Хачанов после матча второго круга с итальянцем Фабио Фоньини.



Встреча завершилась со счётом 6:3, 7:5. Следующим соперником Хачанова станет испанец Карлос Алькарас, который получил на турнире в Гамбурге первый номер посева.

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