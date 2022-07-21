Алькарас высказался о Хачанове перед матчем 1/4 финала турнира в Гамбурге

Первый номер посева турнира в Гамбурге (Германия) испанец Карлос Алькарас рассказал об ожиданиях от четвертьфинала соревнований. Соперником Алькараса станет российский теннисист Карен Хачанов.



«Я знаю, что Карен играет хорошо. У него отличный уровень игры, высокая подача. Меня ждёт очень непростой матч. Но я думаю, что с такой игрой, как сегодня, у меня будет уверенность в себе», — цитирует Алькараса пресс-служба ATP.



В матче второго круга Алькарас обыграл Филипа Краиновича из Сербии. Встреча закончилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3. В свою очередь, Хачанов в матче второго круга нанёс поражение итальянцу Фабио Фоньини со счётом 6:3, 7:5.

Призовой фонд соревнований ATP-500 в Гамбурге превышает € 1,7 млн.