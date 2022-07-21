Тим высказался о выходе в четвертьфинал на втором турнире подряд

Австрийский теннисист Доминик Тим высказался о важности выхода в четвертьфинал турнира в Гштааде (Австрия). В матче второго круга Тим обыграл аргентинца Федерико Дельбониса со счётом 7:6, 6:3. Таким образом, Доминик вышел в четвертьфинал второго турнира ATP подряд.



«Сейчас важна каждая победа. Моя команда даёт мне очень много энергии. Ребята тоже понимали, что первый сет был ключевым. Мне удалось дойти до четвертьфинала на турнире в Бостаде. И я очень хотел повторить это здесь, в Гштааде.



Мне вновь удалось выиграть два матча. Для меня это крайне важно. Нужно набирать очки, каждая победа сейчас — что-то особенное.



Сегодня ключевым был отыгранный сетбол. Мне кажется, что я хорошо играл весь матч», — цитирует Тима пресс-служба ATP.

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