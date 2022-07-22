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Надаль получил награду ESPY как лучший теннисист года. Радукану — лучшая теннисистка

Надаль получил награду ESPY как лучший теннисист года. Радукану — лучшая теннисистка
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В США состоялось вручение премии ESPY. Эта награда вручается американской телевизионной сетью ABC. Получателями становятся выдающиеся спортсмены. Лучшим теннисистом года был признан 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль. Лучшей теннисисткой года стала британка Эмма Радукану.

Надаль в 2022 году стал победителем Australian Open и «Ролан Гаррос». Благодаря этим успехам он стал единоличным рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого шлема». Второе место в списке занимает серб Новак Джокович, который выигрывал мэйджоры 21 раз.

Что касается Радукану, то она практически весь год лечилась и восстанавливалась после травм. Британка так и не сумела набрать былую форму, из-за чего неоднократно подвергалась критике.

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