Аванесян не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Элина Аванесян завершила выступление на турнире WTA-250 в Палермо (Италия). В матче второго круга 129-я ракетка мира уступила итальянке Лючии Бронцетти. Встреча закончилась со счётом 1:6, 3:6.



Продолжительность матча составила 1 час 8 минут. Аванесян ни разу не подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. Бронцетти, занимающая 78-е место в рейтинге WTA, дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10.



В четвертьфинале турнира в Палермо Бронцетти встретится с француженкой Каролин Гарсия. Призовой фонд соревнований превышает € 203 тыс. Аванесян была единственной представительницей России на этих соревнованиях.