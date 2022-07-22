Ник Кирьос показал, как отдыхает со своей девушкой на Багамах. Фото

45-я ракетка мира, австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новый пост в своих социальных сетях. Спортсмен показал, как проводит отпуск на Багамах. На фотографиях присутствует девушка Кирьоса, блогер Костен Хатци.

Фото: из личного архива ника кирьоса

Фото: из личного архива ника кирьоса

Высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона 2022 года. Кирьос без борьбы прошёл в финал после того, как 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, который изначально должен был стать соперником Ника, объявил о снятии с турнира из-за разрыва мышцы живота. Соперником австралийского спортсмена по финалу был 21-кратный победитель ТБШ серб Новак Джокович, одержавший победу в четырёх сетах.

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