Винус Уильямс назвала трёх игроков, которых пригласила бы на ужин

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс ответила на вопрос подписчика, попросившего назвать трёх игроков, которых она пригласила бы на ужин.

«Серена Уильямс, Райлли Опелка и Григор Димитров. Простите, но пришлось выбрать лучших друзей в туре», — приводятся слова Уильямс в соцсетях её бренда.

Фото: из соцсетей бренда винус уильямс

42-летняя Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдонский теннисный турнир, а также дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. На Australian Open американская спортсменка дважды доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.

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