Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Винус Уильямс назвала трёх игроков, которых пригласила бы на ужин

Винус Уильямс назвала трёх игроков, которых пригласила бы на ужин
Комментарии

Семикратная чемпионка турниров «Большого шлема» в женском одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Винус Уильямс ответила на вопрос подписчика, попросившего назвать трёх игроков, которых она пригласила бы на ужин.

«Серена Уильямс, Райлли Опелка и Григор Димитров. Простите, но пришлось выбрать лучших друзей в туре», — приводятся слова Уильямс в соцсетях её бренда.

Фото: из соцсетей бренда винус уильямс

42-летняя Винус Уильямс пять раз выигрывала Уимблдонский теннисный турнир, а также дважды становилась победительницей Открытого чемпионата США. На Australian Open американская спортсменка дважды доходила до финала, а на «Ролан Гаррос» — один раз.

Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там Угадайте звёзд тенниса по детским фотографиям! Герои Уимблдона тоже там

Также посмотрите видео сложного трюка с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022