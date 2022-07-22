«Дайте Новаку сыграть!» Болельщики атаковали соцсети US Open, где может не быть Джоковича

Болельщики атаковали соцсети Открытого чемпионата США, после того как организаторы турнира выступили с заявлением в отношении вакцинации. Напомним, организаторы US Open объявили, что непривитые игроки могут играть на турнире, однако при этом подтвердили приверженность позиции правительства США, в соответствии с которой невакцинированным иностранцам запрещён въезд в страну. Это означает, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, рискует пропустить турнир.

В комментариях к одному из постов US Open в соцсетях многие подписчики написали: «Дайте Новаку сыграть!»

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