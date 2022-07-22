«Дайте Новаку сыграть!» Болельщики атаковали соцсети US Open, где может не быть Джоковича
Поделиться
Болельщики атаковали соцсети Открытого чемпионата США, после того как организаторы турнира выступили с заявлением в отношении вакцинации. Напомним, организаторы US Open объявили, что непривитые игроки могут играть на турнире, однако при этом подтвердили приверженность позиции правительства США, в соответствии с которой невакцинированным иностранцам запрещён въезд в страну. Это означает, что 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович, не желающий прививаться от коронавируса, рискует пропустить турнир.
В комментариях к одному из постов US Open в соцсетях многие подписчики написали: «Дайте Новаку сыграть!»
Также посмотрите видео сложного трюка с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:
Комментарии
- 22 июля 2022
-
08:15
-
08:02
-
07:34
-
02:50
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 21 июля 2022
-
23:48
-
23:31
-
22:46
-
22:06
-
21:35
-
21:14
-
20:54
-
20:37
-
19:49
-
19:26
-
19:17
-
18:22
-
18:08
-
18:01
-
17:56
-
17:41
-
17:12
-
15:53
-
15:43
-
15:03
-
14:49
-
14:34
-
14:05
-
13:59
-
13:31
-
13:11
-
13:01
-
12:23
Партнерский контент