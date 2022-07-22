Бывший тренер Марии Шараповой: никто не знает, что в голове у Надаля и что с его здоровьем
Поделиться
Рик Макки, бывший тренер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, поделился мнением о 22-кратном победителе мэйджоров испанце Рафаэле Надале. Макки восхитился спортивными достижениями 36-летнего Надаля.
«Никто не знает, что в голове у Надаля, и никто не знает, что с его здоровьем. Он выиграл так много матчей, редко проигрывал — это безумие. Если подумать о том, каковы его достижения, — это безумие в любом виде спорта, не говоря уже о теннисе.
Возможно, он немного сдал. Но боевой дух по-прежнему с ним. То, как он справляется с давлением, делает его непробиваемым», — приводит слова Рика Макки издание Tennis-Infinity.
Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес:
Комментарии
- 22 июля 2022
-
09:01
-
08:15
-
08:02
-
07:34
-
02:50
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 21 июля 2022
-
23:48
-
23:31
-
22:46
-
22:06
-
21:35
-
21:14
-
20:54
-
20:37
-
19:49
-
19:26
-
19:17
-
18:22
-
18:08
-
18:01
-
17:56
-
17:41
-
17:12
-
15:53
-
15:43
-
15:03
-
14:49
-
14:34
-
14:05
-
13:59
-
13:31
-
13:11
-
13:01
Партнерский контент