Бывший тренер Марии Шараповой: никто не знает, что в голове у Надаля и что с его здоровьем

Рик Макки, бывший тренер пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» россиянки Марии Шараповой, поделился мнением о 22-кратном победителе мэйджоров испанце Рафаэле Надале. Макки восхитился спортивными достижениями 36-летнего Надаля.

«Никто не знает, что в голове у Надаля, и никто не знает, что с его здоровьем. Он выиграл так много матчей, редко проигрывал — это безумие. Если подумать о том, каковы его достижения, — это безумие в любом виде спорта, не говоря уже о теннисе.

Возможно, он немного сдал. Но боевой дух по-прежнему с ним. То, как он справляется с давлением, делает его непробиваемым», — приводит слова Рика Макки издание Tennis-Infinity.

Сложный трюк с мячом и ракеткой от Лейлы Фернандес: