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Видео: Арина Соболенко играет в волейбол на пляже

Видео: Арина Соболенко играет в волейбол на пляже
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Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как спортсменка играет в волейбол на пляже.

Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустила Уимблдонский турнир 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходил без начисления рейтинговых баллов — такое решение совместно приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил 21-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

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