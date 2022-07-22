Видео: Арина Соболенко играет в волейбол на пляже

Шестая ракетка мира, 24-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко выложила новое видео в своих социальных сетях. В видео показано, как спортсменка играет в волейбол на пляже.



Напомним, Арина Соболенко, как и другие российские и белорусские спортсмены, пропустила Уимблдонский турнир 2022 года вследствие отстранения со стороны организаторов мероприятия. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиян и белорусов проходил без начисления рейтинговых баллов — такое решение совместно приняли ATP и WTA. Уимблдон-2022 закончился 10 июля. В мужском одиночном разряде победил 21-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович, в женском — уроженка Москвы Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.

