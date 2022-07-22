Элина Свитолина: я считаю, что ATP и WTA обязаны делать больше в отношении Украины

Двукратная полуфиналистка турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира, украинская теннисистка Элина Свитолина заявила, что ей не понравилось решение ATP и WTA лишить Уимблдон рейтинговых очков. Напомним, соответствующее решение было принято после того, как организаторы Уимблдона отстранили от турнира российских и белорусских игроков.
«Я не согласна с заявлением WTA и ATP. Я считаю, что они обязаны делать больше в отношении украинских игроков, в отношении Украины.
Все мы, украинцы, проводили круглые столы с WTA, ITF, турнирами «Большого шлема», объясняя ситуацию, какая помощь нам нужна. Но они решили поступить по-своему. Мне было грустно узнать, что они заняли такую позицию. Я очень уважаю Уимблдон и хочу поблагодарить Уимблдон за то, что игроки, как и Украина, почувствовали, что их поддерживают», — приводит слова Свитолиной The Telegraph.
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