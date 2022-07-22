Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Гамбурге
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Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение от второй ракетки мира эстонки Анетт Контавейт в полуфинале грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Потапова уступила сопернице со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.
Потапова один раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из 13 (38%). На счету Контавейт один эйс, две ошибки на подаче и семь реализованных брейк-пойнтов из 10 (70%).
В финале соперницей Контавейт станет американка Бернарда Пера, которая в своём полуфинале обыграла Марину Заневскую из Бельгии (6:2, 6:4). Решающий матч состоится завтра, 23 июля.
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