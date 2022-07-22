Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Гамбурге

Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале турнира в Гамбурге
Комментарии

Российская теннисистка Анастасия Потапова, занимающая 63-е место в рейтинге WTA, потерпела поражение от второй ракетки мира эстонки Анетт Контавейт в полуфинале грунтового турнира в Гамбурге (Германия). Потапова уступила сопернице со счётом 3:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 44 минуты.

Потапова один раз подала навылет и допустила семь двойных ошибок. Россиянка реализовала пять брейк-пойнтов из 13 (38%). На счету Контавейт один эйс, две ошибки на подаче и семь реализованных брейк-пойнтов из 10 (70%).

В финале соперницей Контавейт станет американка Бернарда Пера, которая в своём полуфинале обыграла Марину Заневскую из Бельгии (6:2, 6:4). Решающий матч состоится завтра, 23 июля.

Гамбург (ж). 1/2 финала
22 июля 2022, пятница. 14:10 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Анастасия Потапова
63
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022