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Карацев уступил Серундоло на тай-брейке и не смог выйти в полуфинал в Гамбурге

Карацев уступил Серундоло на тай-брейке и не смог выйти в полуфинал в Гамбурге
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Российский теннисист Аслан Карацев завершил выступление на турнире в Гамбурге (Германия). В четвертьфинале россиянин уступил аргентинцу Франсиско Серундоло. Встреча закончилась со счётом 3:6, 6:4, 6:7 (4:7).

Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут. 37-я ракетка мира Карацев пять раз подал навылет, четырежды ошибся на подаче и реализовал четыре брейк-пойнта из восьми. Его соперник, занимающий 30-е место в рейтинге ATP, сделал пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из шести.

Ранее Серундоло также выбил из турнира россиянина Андрея Рублёва. В полуфинале соревнований аргентинец встретится с победителем матча Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Лоренцо Музетти (Италия).

Гамбург (м). 1/4 финала
22 июля 2022, пятница. 14:10 МСК
Аслан Карацев
37
Россия
Аслан Карацев
А. Карацев
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 6 4
6 		4 7 7
         
Франсиско Серундоло
30
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
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