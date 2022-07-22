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Музетти вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Давидович-Фокину

Музетти вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Давидович-Фокину
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Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинальном матче Музетти нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Музетти дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Гамбурге Музетти сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее на турнире нанёс поражения двум россиянам – второму сеяному Андрею Рублёву и Аслану Карацеву.

Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, который на этот раз уступил уже во втором круге.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 июля 2022, пятница. 16:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
35
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Лоренцо Музетти
62
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
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