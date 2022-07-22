Музетти вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Давидович-Фокину

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинальном матче Музетти нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.

Музетти дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Гамбурге Музетти сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее на турнире нанёс поражения двум россиянам – второму сеяному Андрею Рублёву и Аслану Карацеву.

Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, который на этот раз уступил уже во втором круге.