Музетти вышел в полуфинал турнира в Гамбурге, обыграв Давидович-Фокину

Итальянский теннисист Лоренцо Музетти вышел в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинальном матче Музетти нанёс поражение испанцу Алехандро Давидович-Фокине со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 30 минут.
Музетти дважды подал навылет, избежал двойных ошибок на подаче и реализовал пять из семи брейк-пойнтов. Давидович-Фокина не подал ни одного эйса, один раз ошибся на подаче и реализовал два брейк-пойнта.
За выход в финал турнира в Гамбурге Музетти сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло, который ранее на турнире нанёс поражения двум россиянам – второму сеяному Андрею Рублёву и Аслану Карацеву.
Действующим победителем турнира является испанец Пабло Карреньо-Буста, который на этот раз уступил уже во втором круге.
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