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Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, взяв у Алькараса лишь два гейма

Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, взяв у Алькараса лишь два гейма
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинальном матче седьмой сеяный Хачанов уступил первой ракетке соревнований, представителю Испании Карлосу Алькарасу, со счётом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.

Хачанов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника. Алькарас не подал ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Хачанов – Алькарас в Гамбурге.

За выход в финал турнира в Гамбурге Алькарас сыграет с победителем четвертьфинального матча между словаком Алексом Молчаном и хорватом Борной Чоричем, который состоится сегодня позднее.

Гамбург (м). 1/4 финала
22 июля 2022, пятница. 17:55 МСК
Карлос Алькарас
6
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
0 		2  
         
Карен Хачанов
26
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
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