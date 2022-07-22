Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Гамбурге, взяв у Алькараса лишь два гейма

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел выйти в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинальном матче седьмой сеяный Хачанов уступил первой ракетке соревнований, представителю Испании Карлосу Алькарасу, со счётом 0:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 9 минут.
Хачанов один раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не использовал единственную возможность взять подачу соперника. Алькарас не подал ни одного эйса, ни разу не ошибся на подаче и реализовал пять из 11 брейк-пойнтов.
«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию четвертьфинала Хачанов – Алькарас в Гамбурге.
За выход в финал турнира в Гамбурге Алькарас сыграет с победителем четвертьфинального матча между словаком Алексом Молчаном и хорватом Борной Чоричем, который состоится сегодня позднее.
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