Алькарас прокомментировал выход в полуфинал турнира в Гамбурге после победы над Хачановым

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал выход в полуфинал грунтового турнира категории АТР-500 в Гамбурге. В четвертьфинале он одержал победу над россиянином Кареном Хачановым. Матч завершился со счётом 6:0, 6:2.
«Я сыграл сегодня невероятно. Думаю, это один из моих лучших матчей в этом году. Очень доволен тем, как играю на этом турнире. Вчерашний день тоже был потрясающим. Я тренируюсь каждый день, чтобы быть стойким и в то же время агрессивным. Это моя игра», — приводит слова Алькараса ATP Tour.
В случае выхода в финал турнира в Гамбурге Алькарас сравняется с лучшим результатом своего тренера Хуана Карлоса Ферреро на этих соревнованиях.
«Постараюсь сделать всё возможное в полуфинале, чтобы добиться такого же результата, как Хуан Карлос, и, конечно, попытаюсь побороться за выход в финал. Безусловно, победа над Хуаном Карлосом и выигрыш на турнире будут многое значить для меня. Если я выиграю этот турнир, то буду подшучивать над ним. Это было бы потрясающе», — добавил Алькарас.
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