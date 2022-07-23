Софья Кенин встретилась с Майком Тайсоном и провела тренировку с его дочерью

Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин опубликовала в социальных сетях совместное фото с легендарным боксёром, бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.
«Встретила легендарного Майка Тайсона и немного потренировалась с Милан (дочь Тайсона. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо за весёлый день, ребята!» — подписала фото Кенин.
Фото: из личного архива Софьи Кенин
23-летняя Кенин – бывшая четвёртая ракетка мира, в данный момент она занимает 419-ю позицию в рейтинге WTA. Софья не выходила на корт с 10 марта, тогда она проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 3:6, 5:7. Её лучший результат в текущем сезоне – четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), где она проиграла будущей чемпионке, австралийке Эшли Барти.
- 23 июля 2022
-
09:49
-
09:36
-
00:18
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:11
-
19:22
-
19:11
-
18:30
-
16:38
-
15:52
-
15:33
-
14:58
-
14:27
-
13:17
-
11:14
-
09:48
-
09:01
-
08:15
-
08:02
-
07:34
-
02:50
-
00:59
-
00:34
-
00:07
- 21 июля 2022
-
23:48
-
23:31
-
22:46
-
22:06
-
21:35
-
21:14
-
20:54
-
20:37
-
19:49
-
19:26
-
19:17