Софья Кенин встретилась с Майком Тайсоном и провела тренировку с его дочерью

Чемпионка Australian Open – 2020 американская теннисистка Софья Кенин опубликовала в социальных сетях совместное фото с легендарным боксёром, бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе Майком Тайсоном.

«Встретила легендарного Майка Тайсона и немного потренировалась с Милан (дочь Тайсона. – Прим. «Чемпионата»). Спасибо за весёлый день, ребята!» — подписала фото Кенин.

Фото: из личного архива Софьи Кенин

23-летняя Кенин – бывшая четвёртая ракетка мира, в данный момент она занимает 419-ю позицию в рейтинге WTA. Софья не выходила на корт с 10 марта, тогда она проиграла представительнице Бразилии Беатрис Хаддад-Майе со счётом 3:6, 5:7. Её лучший результат в текущем сезоне – четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия), где она проиграла будущей чемпионке, австралийке Эшли Барти.