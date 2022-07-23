Рафаэль Надаль объяснил, в чём сложность тенниса по сравнению с другими видами спорта

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что для него является важным элементом в соревнованиях. Теннисист также объяснил, в чём сложность тенниса по сравнению с другими видами спорта.
«Ментальная сила является одним из важных элементов для соревнований. Всему можно научиться, и над этим аспектом я работал вместе с моим дядей Тони ещё с детства. По мере развития карьеры эта работа не прекращалась, конкуренция заставляла её усиливаться и продолжать развиваться.
Все элитные виды спорта по-своему сложны, а теннис — в особенности, так как это игра один на один. Матч может идти с соперником, который превосходит вас или находится в этот день в лучшей форме, даже если в теории не является фаворитом. Но борьба идёт и с собой, а это аспект, который иногда стоит очень дорого», — приводит слова Надаля Tennis World USA.
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