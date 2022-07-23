Азаренко: быть другим не так уж и плохо. Значит, ты достаточно смел, чтобы быть собой

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко оставила в своих социальных сетях философское послание.

«Быть другим не так уж и плохо. Это значит, что ты достаточно смел, чтобы быть собой», — написала Виктория.

Примечательно, что эта запись появилась после того, как российская теннисистка Дарья Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации и выложила совместную фотографию с серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальей Забияко.

В данный момент 32-летняя Азаренко занимает 20-ю позицию в рейтинге WTA. Виктория готовится к старту к части сезона на харде. Она заявлена на турниры в Вашингтоне, Торонто и Цинциннати.