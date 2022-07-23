«Работы очень много». Зверев поделился деталями восстановления после страшной травмы

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, как проходит процесс его восстановления.
7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки.
«Процесс реабилитации идёт очень хорошо. Каждый день я добиваюсь важного прогресса и выполняю задачи, которые приближают меня к возвращению на корт. Точная дата моего возвращения пока не установлена, но я каждый день работаю, чтобы это случилось как можно скорее.
Работы очень много. Мы начинаем рано утром и заканчиваем вечером, делаем много упражнений, постоянно добавляем что-то новое. Мы лечим стопу, работаем над подвижностью, восстанавливаем силу и устойчивость. Иногда приходится заново учиться нормально ходить и бегать. Я делаю спринты в воде, занимаюсь на беговой дорожке и велотренажёре.
В профессиональном спорте всегда существуют риски. Мы с командой сосредоточены на том, чтобы не было никаких проблем. Конечно, хочется тренироваться как можно больше, но нельзя переусердствовать. Мне нужно прислушиваться к своему организму и понимать, когда я достиг предела. Я привык выжимать из себя максимум, но сейчас выходить за пределы будет контрпродуктивно», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
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