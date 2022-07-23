Александр Зверев рассказал, с каким игроком обсуждает своё возвращение в тур
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев ответил, общается ли с игроками, которые, как и он, работают над возвращением в топовую форму после операций.
7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки. В данный момент немецкий теннисист тренируется на одной ноге. Примет ли Зверев участие в US Open — 2022, на данный момент неизвестно.
«Мы очень хорошо ладим с Домиником Тимом и всегда поддерживаем контакт. Мы оба хотим вернуть себе нашу лучшую форму, плюс я всё ещё проигрываю ему после нашего последнего матча на турнире «Большого шлема»», — приводит слова Зверева Eurosport.de.
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