Берреттини высоко оценил карьеру Тима, с которым сыграет в полуфинале турнира в Гштааде

15-я ракетка мира итальянец Маттео Берреттини прокомментировал свою игру в четвертьфинале турнира в Гштааде (Швейцария) и оценил предстоящую встречу в полуфинале с австрийским теннисистом Домиником Тимом (274-я ракетка мира).

«Я не думаю, что провёл здесь свой лучший матч. Но иногда важно просто добиться результата, когда ты играешь не очень хорошо. Мне удалось найти немного энергии, и я очень счастлив, что всё успешно закончилось.

Доминик сделал невероятную карьеру. Он чемпион турнира «Большого шлема». У него была травма, но сейчас он возвращается. Я видел его игру сегодня. Доминик набирает форму, так что это будет тяжёлый поединок. Мы всегда проводим отличные матчи, и этот не будет исключением», — приводит слова Берреттини Tennis World USA.

Встреча Берреттини — Тим пройдёт сегодня, 23 июля.