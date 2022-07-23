Музетти: помню, как играли с Серундоло на челленджерах. Были никем. Да мы и сейчас никто

62-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти поделился ожиданиями от предстоящего матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в полуфинале турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия).

«Я помню, как мы играли на челленджерах. Оба тогда были никем. Да мы и до сих пор никто.

Это был сложный матч, хотя и закончился что-то в духе 6:3, 6:0. Но было тяжело. А сейчас он вообще показывает свой лучший теннис, находится в отличной форме. Думаю, получится отличная битва. Но я пока не хочу слишком много думать о полуфинале», — сказал Музетти после выхода в полуфинал.

Отметим, что на прошлой неделе Серундоло завоевал дебютный титул на уровне ATP. Франсиско выиграл грунтовый турнир в Бостаде (Швеция), по ходу обыграв финалиста «Ролан Гаррос» — 2022 норвежца Каспера Рууда.