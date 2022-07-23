Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Гонсалес поделился мнением о Кирьосе, назвав его противоречивым человеком и бунтарём

Гонсалес поделился мнением о Кирьосе, назвав его противоречивым человеком и бунтарём
Комментарии

Бывшая пятая ракетка мира чилийский теннисист Фернандо Гонсалес поделился мнением об австралийце Нике Кирьосе, назвав его бунтарём. Он отметил, что Ник хорошо рекламирует себя, но иногда выходит за рамки правил.

«Он человек очень противоречивый, бунтарь, не вызывающий равнодушия. Одни могут его любить, другие — ненавидеть. Ник хорошо рекламирует себя, но, к сожалению, иногда с негативом, выходя за рамки теннисных правил. Это привлекает много новых болельщиков.

Кирьос — отличный спортсмен, теннисист. Он пытается снять напряжение, говоря, например, что идёт в бар. Другие могут сделать то же самое, но промолчать», — цитирует Гонсалеса claytenis.com.

Отметим, что высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона 2022 года.

«Нужна психиатрическая помощь». Из-за срыва Кирьоса семья едва не покинула финал Уимблдона «Нужна психиатрическая помощь». Из-за срыва Кирьоса семья едва не покинула финал Уимблдона
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022