Гонсалес поделился мнением о Кирьосе, назвав его противоречивым человеком и бунтарём

Бывшая пятая ракетка мира чилийский теннисист Фернандо Гонсалес поделился мнением об австралийце Нике Кирьосе, назвав его бунтарём. Он отметил, что Ник хорошо рекламирует себя, но иногда выходит за рамки правил.

«Он человек очень противоречивый, бунтарь, не вызывающий равнодушия. Одни могут его любить, другие — ненавидеть. Ник хорошо рекламирует себя, но, к сожалению, иногда с негативом, выходя за рамки теннисных правил. Это привлекает много новых болельщиков.

Кирьос — отличный спортсмен, теннисист. Он пытается снять напряжение, говоря, например, что идёт в бар. Другие могут сделать то же самое, но промолчать», — цитирует Гонсалеса claytenis.com.

Отметим, что высшее достижение Ника Кирьоса на турнирах «Большого шлема» — выход в финал Уимблдона 2022 года.