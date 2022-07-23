Племянник и полный тёзка Кафельникова выиграл юношеский турнир «Кубок памяти» в парах

Евгений Кафельников-младший, племянник бывшей первой ракетки мира, чемпиона двух турниров «Большого шлема» Евгения Кафельникова, стал победителем Всероссийского юношеского турнира «Кубок памяти» в парном разряде. Соревнования прошли в Москве, в национальном теннисном центре.
Кафельников-младший (Сочи) в паре с Романом Рыжкиным (Королёв, Московская область) выиграл турнир в младшей возрастной категории (юноши до 13 лет). Кафельников и Рыжкин были посеяны под вторым номером. В финале соревнований они со счётом 6:2, 4:6 [10:4] обыграли первых сеяных Александра Фигуровского (Раменское, Московская область) и Даниэля Элиаса (Москва).
Кафельников-младший живёт и тренируется в Сочи, входит в сборные команды юниоров России и Краснодарского края по теннису.
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