Опубликовано первое фото беременной жены Рафаэля Надаля

В Сети появилось первое фото беременной жены 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля Марии Франциски Перелло.

Его в своих социальных сетях опубликовал колумбийский певец Себастьян Ятра, на концерт которого Надаль пришёл вместе с женой, сестрой и другими членами семьи. Мероприятие прошло на Мальорке.

«Спасибо, что пришли, семья», — подписал снимок Ятра, добавив эмодзи «сердце».

Надаль с супругой (в белом платье) в центре Фото: из личного архива Себастьяна Ятра

Рафаэль и Мария сыграли свадьбу в октябре 2019 года. Супруги ждут первенца.

В настоящее время 36-летний Надаль восстанавливается после травмы, полученной на Уимблдоне. Он уже приступил к тренировкам. Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».