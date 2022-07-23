Опубликовано первое фото беременной жены Рафаэля Надаля

В Сети появилось первое фото беременной жены 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля Марии Франциски Перелло.
Его в своих социальных сетях опубликовал колумбийский певец Себастьян Ятра, на концерт которого Надаль пришёл вместе с женой, сестрой и другими членами семьи. Мероприятие прошло на Мальорке.
«Спасибо, что пришли, семья», — подписал снимок Ятра, добавив эмодзи «сердце».
Надаль с супругой (в белом платье) в центре
Фото: из личного архива Себастьяна Ятра
Рафаэль и Мария сыграли свадьбу в октябре 2019 года. Супруги ждут первенца.
В настоящее время 36-летний Надаль восстанавливается после травмы, полученной на Уимблдоне. Он уже приступил к тренировкам. Уимблдонский турнир в четвёртый раз подряд выиграл серб Новак Джокович. Для Джоковича это 21-я победа на турнирах «Большого шлема».
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