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Свитолина: многие игроки из России даже не спросили, как дела у наших родных. Это напрягло

Свитолина: многие игроки из России даже не спросили, как дела у наших родных. Это напрягло
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Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина высказалась о взаимоотношениях с российскими теннисистами после начала военной спецоперации.

«Практически все теннисисты живут не в России, они тренируются в Европе и США. Это их решение. Многие игроки даже не подошли и не спросили, как дела у наших родных. Это создало напряжение», — приводит слова Свитолиной The Age.

27-летняя Свитолина — бронзовый призёр Олимпиады-2022 в Токио (Япония), чемпионка 16 турниров на уровне WTA. Её лучшее достижение на турнирах «Большого шлема» — полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019 году.

15 мая стало известно, что Свитолина готовится впервые стать мамой. Последний матч Элина провела 24 марта на турнире WTA-1000 в Майами (США).

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