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Бернарда Пера обыграла Анетт Контавейт в финале турнира в Гамбурге

Бернарда Пера обыграла Анетт Контавейт в финале турнира в Гамбурге
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Американская теннисистка Бернарда Пера, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, одержала победу на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), обыграв в финале вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.

Анетт Контавейт четыре раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. Эстонка смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. На счету Бернарды Перы один эйс, одна двойная ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

Отметим, что на турнире в Гамбурге принимали участие российские теннисистки. Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале. Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анна Калинская выбыли из борьбы ещё в первом круге соревнований.

Гамбург (ж). Финал
23 июля 2022, суббота. 14:10 МСК
Анетт Контавейт
2
Эстония
Анетт Контавейт
А. Контавейт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		4  
6 		6  
         
Бернарда Пера
81
США
Бернарда Пера
Б. Пера
Комментарии
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