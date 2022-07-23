Бернарда Пера обыграла Анетт Контавейт в финале турнира в Гамбурге

Американская теннисистка Бернарда Пера, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, одержала победу на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), обыграв в финале вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.



Анетт Контавейт четыре раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. Эстонка смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. На счету Бернарды Перы один эйс, одна двойная ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.



Отметим, что на турнире в Гамбурге принимали участие российские теннисистки. Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале. Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анна Калинская выбыли из борьбы ещё в первом круге соревнований.