Бернарда Пера обыграла Анетт Контавейт в финале турнира в Гамбурге

Американская теннисистка Бернарда Пера, занимающая 81-е место в рейтинге WTA, одержала победу на грунтовом турнире в Гамбурге (Германия), обыграв в финале вторую ракетку мира эстонку Анетт Контавейт. Матч завершился со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 15 минут.
Анетт Контавейт четыре раза подала навылет и не допустила двойных ошибок. Эстонка смогла реализовать один брейк-пойнт из четырёх. На счету Бернарды Перы один эйс, одна двойная ошибка на подаче и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.
Отметим, что на турнире в Гамбурге принимали участие российские теннисистки. Анастасия Потапова проиграла Анетт Контавейт в полуфинале. Оксана Селехметьева, Дарья Касаткина и Анна Калинская выбыли из борьбы ещё в первом круге соревнований.
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