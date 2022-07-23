Первая ракетка мира Ига Свёнтек считает, что тур перестал поддерживать украинцев

Двукратная чемпионка «Ролан Гаррос», первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек высказалась о позиции теннисисток в туре касательно ситуации на Украине.
«За границей всё меньше и меньше информируют о ситуации на Украине. Играя на турнирах, я наблюдала за происходящим. Память о военной спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) померкла. Многие спортсменки сняли ленты, которые носили на футболках в течение нескольких матчей после начала событий. Я нахожу такую позицию непоследовательной. Мои послематчевые высказывания – платформа для выражения того, что я хочу передать миру. У каждого из нас есть выбор. Каждый может решать, хочет говорить об этом или нет. Я это уважаю, потому что у меня тоже есть темы, по которым я не высказываюсь», — приводит слова Свёнтек Onet Sport.
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