Свитолина: хочу, чтобы люди знали о происходящем. Спорт несёт за это ответственность

Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как изменила свои приоритеты после начала военной спецоперации на Украине.
«Было психологически тяжело участвовать в соревнованиях, когда моя семья находилась на Украине.
Мои приоритеты и представления изменились. Я чувствовала себя не в своей тарелке, когда играла. Было трудно на 100% сосредоточиться на работе. Но сейчас я рада, что могу не спешить, перенастроиться, понять, где я нужна.
Хочу, чтобы люди знали, что происходит, что это продолжается, потому что мне кажется, что это немного исчезло из новостей. Очень важно делать всё, что в моих силах.
Спорт несёт большую ответственность, привлекая внимание прессы, он помогает людям понять, что происходит на самом деле. В этом сейчас заключается моя миссия», — приводит слова Свитолиной The Age.
- 23 июля 2022
-
16:30
-
16:12
-
15:49
-
15:22
-
14:36
-
14:14
-
13:27
-
12:58
-
12:57
-
12:28
-
12:23
-
12:04
-
12:02
-
10:40
-
10:33
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
10:02
-
09:49
-
09:36
-
00:18
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:11
-
19:22
-
19:11
-
18:30
-
16:38
-
15:52
-
15:33
-
14:58
-
14:27
-
13:17
-
11:14
-
09:48