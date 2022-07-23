Свитолина: хочу, чтобы люди знали о происходящем. Спорт несёт за это ответственность

Бывшая третья ракетка мира украинка Элина Свитолина рассказала, как изменила свои приоритеты после начала военной спецоперации на Украине.

«Было психологически тяжело участвовать в соревнованиях, когда моя семья находилась на Украине.

Мои приоритеты и представления изменились. Я чувствовала себя не в своей тарелке, когда играла. Было трудно на 100% сосредоточиться на работе. Но сейчас я рада, что могу не спешить, перенастроиться, понять, где я нужна.

Хочу, чтобы люди знали, что происходит, что это продолжается, потому что мне кажется, что это немного исчезло из новостей. Очень важно делать всё, что в моих силах.

Спорт несёт большую ответственность, привлекая внимание прессы, он помогает людям понять, что происходит на самом деле. В этом сейчас заключается моя миссия», — приводит слова Свитолиной The Age.