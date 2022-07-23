Прошла жеребьёвка турнира в Кицбюэле, где выступят Карацев, Берреттини, Рууд и Тим

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), который пройдёт с 25 по 30 июля.
Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира и их действующий чемпион норвежец Каспер Рууд. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу) – Карлос Табернер (Испания).
Вторым сеяным стал итальянец Маттео Берреттини, который во втором раунде сыграет либо с Янником Ханфманом, либо с одним из квалифаеров.
Единственным россиянином в основной сетке Кицбюэля стал Аслан Карацев (4). Во втором круге он сразится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) – Душан Лайович (Сербия).
Из интересных противостояний первого круга стоит отметить встречу Доминика Тима (Австрия) с Ришаром Гаске (Франция).
- 23 июля 2022
-
17:04
-
16:46
-
16:42
-
16:30
-
16:12
-
15:49
-
15:22
-
14:36
-
14:14
-
13:27
-
12:58
-
12:57
-
12:28
-
12:23
-
12:04
-
12:02
-
10:40
-
10:33
-
10:31
-
10:23
-
10:13
-
10:02
-
09:49
-
09:36
-
00:18
- 22 июля 2022
-
22:53
-
21:11
-
19:22
-
19:11
-
18:30
-
16:38
-
15:52
-
15:33
-
14:58
-
14:27