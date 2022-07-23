Прошла жеребьёвка турнира в Кицбюэле, где выступят Карацев, Берреттини, Рууд и Тим

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Кицбюэле (Австрия), который пройдёт с 25 по 30 июля.

Возглавил посев соревнований пятая ракетка мира и их действующий чемпион норвежец Каспер Рууд. Он пропустит первый круг, а во втором сыграет с победителем матча Хуан Пабло Варильяс Патино-Самудио (Перу) – Карлос Табернер (Испания).

Вторым сеяным стал итальянец Маттео Берреттини, который во втором раунде сыграет либо с Янником Ханфманом, либо с одним из квалифаеров.

Единственным россиянином в основной сетке Кицбюэля стал Аслан Карацев (4). Во втором круге он сразится с победителем матча Лоренцо Сонего (Италия) – Душан Лайович (Сербия).

Из интересных противостояний первого круга стоит отметить встречу Доминика Тима (Австрия) с Ришаром Гаске (Франция).