Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дель Потро — о «Большой четвёрке» на Кубке Лэйвера: вам повезло, что я не играю

Дель Потро — о «Большой четвёрке» на Кубке Лэйвера: вам повезло, что я не играю
Комментарии

Чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро забавно отреагировал на новость о том, что на Кубке Лэйвера 2022 года за сборную Европы в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.

«Вам повезло, что я не играю», — написал дель Потро в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».

Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе (Аргентина) 33-летний дель Потро, скорее всего, провёл последний матч в карьере.

В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, победив сборную мира со счётом 14-1.

Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали Джокович настроил элиту против американской власти перед «Шлемом». Его только поддержали
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022