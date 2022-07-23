Дель Потро — о «Большой четвёрке» на Кубке Лэйвера: вам повезло, что я не играю
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Чемпион US Open 2009 года, аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро забавно отреагировал на новость о том, что на Кубке Лэйвера 2022 года за сборную Европы в полном составе сыграет «Большая четвёрка» — швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль, британец Энди Маррей и серб Новак Джокович. Турнир пройдёт в Лондоне (Великобритания) с 23 по 25 сентября.
«Вам повезло, что я не играю», — написал дель Потро в социальных сетях, добавив эмодзи «смех до слёз».
Напомним, в феврале в Буэнос-Айресе (Аргентина) 33-летний дель Потро, скорее всего, провёл последний матч в карьере.
В 2021 году Кубок Лэйвера, который проходил в Бостоне (США), выиграла сборная Европы, победив сборную мира со счётом 14-1.
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